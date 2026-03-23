Errani e Paolini avanzano a Miami | doppio azzurro ai quarti con una prova di sostanza

Sara Errani e Jasmine Paolini continuano il loro cammino nel tabellone di doppio del WTA 1000 di Miami. Negli ottavi di finale, la coppia azzurra ha superato la slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls con il punteggio di 6-4, 6-4, chiudendo la sfida in un’ora e 23 minuti. Più che una vittoria spettacolare, è stata una prova concreta, costruita con lucidità nei passaggi più delicati del match. Le italiano hanno confermato ancora una volta la loro capacità di reggere la pressione di ritrovare le soluzioni giuste quando il confronto si è fatto più complicato. Grazie a questo successi, Errani e Paolini si sono così guadagnate l’accesso ai quarti di finale, dove sfideranno la coppia vincente tra KatoYang e MuhammadRoutliffe. 🔗 Leggi su Sportface.it

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