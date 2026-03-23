Ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, Ermal Meta, reduce da Sanremo, ha affrontato il discorso della paternità; qualcosa che il 44enne cantante ha definito “un grande regalo”. “Ho sempre pensato di non volere avere figli, mi dicevo: ‘Al massimo adotterò’ – ha affermato Meta, che sul palco dell’Ariston ha portato Stella stellina, brano molto forte e delicato allo stesso tempo, dedicato ai bambini di Gaza – Poi è arrivata Fortuna e contemporaneamente Klodjana e Lumturije. Forse Dio ha altri piani per le persone e i nostri piani vanno a farsi benedire. E forse è giusto così”. Ermal Meta, dopo aver accolto Fortuna nel 2024 con la compagna Chiara Sturdà, ha infatti adottato Klodjana e Lumturije, entrambe diciannovenni. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Ermal Meta, le tre figlie che hanno stravolto i suoi piani. “Un grande regalo”

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Non tutti lo sanno ma Ermal Meta ha tre figlie. Due sono figlie che ha adottato, proprio come ha raccontato oggi a Verissimo. "Quando vai in questi posti, i più grandi si mettono sempre in disparte perchè sanno che tutti vogliono adottare i bambini più piccoli, facebook

Ecco l'intervista integrale ad @MetaErmal oggi a #Verissimo x.com