Dietro l’immagine estremamente femminile e i quasi 500mila follower su Instagram, c’è una donna, una mamma, una modella e una studentessa che tiene alla sua forma fisica: Erjona Sulejmani è molto più di una semplice icona social. Nata in Albania e cresciuta in Italia, ha costruito nel tempo una personalità determinata, fatta di disciplina e attenzione al benessere. Oggi vive a Fuerteventura, dove divide le giornate tra il figlio Luan (avuto dall'ex marito Blerim Džemaili), l’allenamento, nuovi progetti professionali e una passione per lo sport che affonda le radici nella sua infanzia. E naturalmente nel tifo nerazzurro per l’Inter: “Quando sono arrivata in Italia avevo circa dieci anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Erjona Sulejmani: "In forma con yoga e pilates. L'Inter nel cuore e CR7 come esempio"

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