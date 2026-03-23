È da Napoli che arriva il segnale più evidente della ripresa dell’epatite A in Italia, con un incremento dei casi che nelle ultime settimane ha messo sotto pressione i reparti di malattie infettive. I clinici descrivono una fase particolarmente intensa, caratterizzata da ricoveri concentrati in un periodo limitato e da una trasmissione che non appare più sporadica. Dall’inizio del 2026, in Campania si sono registrati oltre 130 casi, un dato che ha spinto la Regione a rafforzare i controlli sanitari, in particolare su molluschi bivalvi e alimenti consumati crudi, già in passato collegati a episodi epidemici. Parallelamente, sono stati intensificati il tracciamento dei contatti e il monitoraggio nei contesti più esposti. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Epatite A, scatta l’allarme da Napoli: ricoveri in crescita, come proteggersi

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