Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Napoli, 22 marzo 2026 – La situazione riguardante i casi di Epatite A in Campania è costantemente monitorata dall’Azienda Ospedaliera dei Colli. Recentemente, l’Ospedale Cotugno ha comunicato un aggiornamento sulla situazione dei pazienti, portando l’attenzione su un focolaio virale che sta interessando la regione. Alle ore 13 di oggi, sono stati registrati 8 nuovi casi di epatite virale HAV presso il pronto soccorso della struttura. Con questo incremento, il numero complessivo dei pazienti attualmente ricoverati nei reparti di degenza sale a 54. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Epatite A: registrati otto nuovi casi all’ospedale Cotugno di Napoli.

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