Un gruppo numeroso di pescivendoli, arrivati da vari centri dell’area metropolitana, si è radunato davanti a Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, per esprimere forte preoccupazione dopo l’ordinanza che vieta il consumo di frutti di mare. Il provvedimento, adottato dal sindaco Gaetano Manfredi insieme ad altri amministratori locali, è legato all’aumento dei casi di epatite A registrati nelle ultime settimane. I lavoratori del settore ittico denunciano però una gestione poco chiara della comunicazione istituzionale. «Non è accettabile — afferma uno dei rappresentanti — imporre restrizioni così pesanti senza aver individuato con precisione l’origine del problema né circoscritto l’effettiva diffusione dei contagi». 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Epatite a Napoli, protesta dei pescivendoli all’esterno del Comune: “Vendite crollate del 90%”

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