Epatite A a Napoli 68 pazienti al Cotugno Il Comune | Cozze si possono mangiare ma solo cotte

In lieve aumento il numero di ricoverati per Epatite A a Napoli: nell'ospedale ci sono 68 pazienti, nessuno in gravi condizioni. Una delegazione di commercianti ricevuta dal Comune. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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