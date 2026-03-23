Gruppo Artigiana Elettrika, che comprende anche Alltecs, Aplomb ed Efesto, trova nuova forza nell’ingresso nel perimetro industriale di Gruppo Sgr attraverso Sgr Efficienza Energetica. Radicamento sul territorio, competenze tecniche, affidabilità e visione verso l’innovazione: sono questi i valori che da sempre contraddistinguono l’azienda marchigiana. Artigiana Elettrika annuncia ufficialmente l’ingresso nel Gruppo Sgr, grande e storica realtà italiana nata nella commercializzazione e distribuzione di energia e protagonista, negli ultimi venticinque anni, nei settori dell’Efficienza Energetica, delle energie rinnovabili e dell’innovazione tecnologica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Energia green, l’anconetana. Artigiana Elettrika entra a far parte del Gruppo SGR

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