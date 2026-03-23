Dolore cronico, affaticamento, disturbi del sonno: sono alcuni dei sintomi associati all’ endometriosi, malattia che può compromettere sensibilmente la qualità di vita delle donne. Lo conferma uno studio condotto dall’ Università Cattolica di Milano, secondo cui oltre una paziente su quattro sperimenta un impatto significativo sui percorsi formativi e lavorativi, soprattutto quando i sintomi compaiono presto e la diagnosi arriva tardi. Pubblicata su ‘Bmc Psychology’, la ricerca è stata coordinata da Federica Facchin (nella foto), associata di Psicologia dinamica della Cattolica, in collaborazione con l’Università degli studi di Milano e con la Fondazione Irccs Ca’ Granda. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Endometriosi tra diagnosi tardiva e impatto sul lavoro: la ricerca

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