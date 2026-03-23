Emilia stabile sorpresa Marche Effetti delle urne

Effetti collaterali del referendum costituzionale, con brutale sintesi e una riflessione allo specchio politico, consci che le amministrative non si sovrappongono a consultazioni come questa, ma possono dare indicazioni utili: l’Emilia-Romagna conferma le previsioni e consolida i rapporti di forza; Bologna aumenta il ruolo di fortino rosso con vista sul bis di Matteo Lepore alle elezioni 2027; Imola e Faenza, dove si vota a breve per le comunali, rafforzano le chances degli uscenti Marco Panieri e Massimo Isola, a trazione Pd; le Marche svoltano e dicono No, allineandosi per la prima volta all’Emilia; a Fermo, dove presto si decide il dopo- Paolo Calcinaro, trionfa il No ribaltando il risultato delle ultime Regionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Articoli correlati

Effetti collaterali del referendum: Bologna fortino rosso, Ferrara e Piacenza isole del Sì in Emilia Romagna. Le Marche tradiscono il centrodestraEffetti collaterali del referendum costituzionale, con brutale sintesi e una riflessione allo specchio politico: l’Emilia-Romagna conferma le...

Referendum sulla giustizia, chiuse le urne: nelle Marche ha votato oltre il 63% (un dato record in regione)Urne chiuse nelle Marche: in regione ha votato oltre il 63% degli elettori, un dato record che non si vedeva da anni.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Emilia stabile

Effetti collaterali del referendum: Bologna fortino rosso, Ferrara e Piacenza isole del sì in Emilia Romagna. Le Marche tradiscono il centrodestraL’Emilia-Romagna conferma le previsioni e consolida i rapporti di forza tra centrosinistra e centrodestra, Bologna aumenta il ruolo di fortino rosso con vista sul bis di Matteo Lepore alle amministrat ... msn.com

Forte maltempo tra Emilia Romagna e Marche, inizio settimana con l'allerta. Poi clima più stabileAllerta gialla per i temporali in tutta le regione, e idraulica per le zone collinari e costiere. La giornata di lunedì – si legge nel bollettino – sarà caratterizzata da precipitazioni diffuse, a ... ilrestodelcarlino.it