Eludono l' alt dei carabinieri a folle velocità urtano l' auto di servizio e feriscono militare

Uno dei due malviventi in fuga sarebbe stato preso, mentre l'altro è riuscito a fuggire. L'episodio è avvenuto a Cagnano Varano Uno dei due malviventi è riuscito a fuggire mentre l'altro è stato bloccato e portato in caserma. Il militare dell'Arma è stato sottoposto alle cure dei sanitari del 118. L'episodio è avvenuto intorno alle 17 di oggi lunedì 23 marzo. Sono in corso le indagini per risalire all'identità dell'altro responsabile. FoggiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Si allontana da casa di notte e non fa più rientro, familiari preoccupati per Vincenzo. "Aiutateci a ritrovarlo" 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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