Elenchi regionali per il ruolo | escluso il concorso straordinario bis Chi decide quale concorso è buono e quale cattivo? Lettera

inviata da Dottor Carlo Alberto Magni - "Non giocate con la vita dei precari". L'appello dei docenti dello Straordinario Bis tagliati fuori dal ruolo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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