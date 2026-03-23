Economia la Romagna tiene ma cresce poco | segnali contrastanti per Rimini Serve cambiare modello

Presentato il Rapporto sull’Economia della Camera di commercio: il territorio mostra una sostanziale tenuta in un contesto di stagnazione, con criticità per industria ed export ma segnali positivi dal turismo Un territorio che tiene, ma che deve cambiare passo per affrontare le sfide globali. È il quadro che emerge dal Rapporto sull’Economia presentato dalla Camera di commercio della Romagna, nel corso dell’incontro annuale ospitato nella sede di Forlì. L’appuntamento, realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì, si è confermato un momento centrale di analisi per il sistema produttivo locale, soprattutto in un contesto internazionale segnato da instabilità geopolitica e nuove tensioni economiche. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Temi più discussi: L'export dell'Emilia-Romagna è in crescita, nonostante tutto; L'export dell'Emilia-Romagna nel 2025 tiene nonostante le crisi; Confindustria Emilia-Romagna: tiene l'export regionale, su i settori farmaceutico e agroalimentare; Export Emilia-Romagna: nel 2025 le esportazioni tengono nonostante crisi geopolitiche, conflitti e dazi.

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Mi pare di capire che le regioni che fanno da traino all'economia in Italia, e che sanno perfettamente che la giustizia è un problema, abbiano votato "sì". E non è un caso #ReferendumGiustizia2026 x.com