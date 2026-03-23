Economia del mare Latina traino regionale

L’Economia del Mare si conferma uno dei pilastri strategici dello sviluppo economico del Lazio, con un peso rilevante sia in termini di valore aggiunto che di occupazione e capacità di attivare filiere produttive complesse. Emerge dal IX rapporto sull’Economia del Mare nel Lazio 2025, presentato al Palazzo Caetani di Fondi. Giovanni Acampora, presidente di Camera di Commercio Frosinone Latina, Assonautica Italiana e Si.Camera ha spiegato: “Il Lazio oggi non è soltanto la regione con la più alta presenza di attività legate al mare, ma esprime una centralità strategica nell’economia del mare nazionale, grazie alla capacità di mettere insieme competenze, filiere, infrastrutture e visione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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