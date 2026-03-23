Ece Temelkuran | Siamo tutti stranieri

"Caro straniero". Si rivolge a chi ha perso la propria casa, a chi è costretto a lasciare il proprio Paese, a chi non può tornare in nessun luogo, ma anche a chi si sente straniero nel paese in cui è nato, la scrittrice turca Ece Temelkuran nel libro Stranieri come te (Bollati Boringhieri). Scritto in forma epistolare, il libro racconta gli esclusi nel nuovo millennio, lo spaesamento in cui viviamo e mostra come stia prendendo forma una nuova nazione di stranieri. "Siamo diventati noi stessi degli estranei all’interno del paese in cui abitiamo e questo perché non ci riconosciamo più nel posto in cui siamo nati e viviamo. Questo dovrebbe farci riflettere e renderci più umili" dice Telmekuran, in questi giorni in Italia, ospite di Libri Come, la Festa dedicata alla parola-manifesto “ Democrazia “. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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