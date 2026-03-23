Ecco perché il mani di Pongracic è stato giudicato non punibile

Nel corso del match tra Fiorentina e Inter, uno degli episodi più discussi è stato il presunto fallo di mano di Pongracic nel primo tempo. A fare chiarezza è stato Luca Marelli, ex arbitro, intervenuto ai microfoni di DAZN. “Al settimo minuto c’è un cross e Pongracic tocca il pallone con la mano destra, ma il braccio è fermo e in posizione naturale”, ha spiegato Marelli, sottolineando come l’episodio sia stato secondo lui valutato correttamente dalla direzione arbitrale. Secondo l’ex fischietto, a incidere è anche la dinamica dell’azione: “Ranieri ed Esposito non arrivano sul pallone e lo rendono inaspettato. Inoltre il braccio non si muove mai”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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