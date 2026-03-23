E’ una Valsa Group che non si arrende mai Espugna Piacenza e si regala Gara 5

C’è un momento, quei due muri consecutivi di Amir Tizi-Oualou ad aprire un tie-break poi dominato, che descrive meglio di qualsiasi aggettivo la Modena Volley di questa stagione: discontinua, sbagliona, a volte inopportuna, ma sopratutto coraggiosa, caparbia, mai doma. Dopo un quarto set da incubo, nel quale Davyskiba e Porro erano spariti dal campo e Piacenza sembrava avviata a invertire il senso della match, ancora una volta, il ruggito di Tizi-Oualou e i cinque minuti di furia di Porro hanno mostrato a tutti che questa Modena non è disposta a farsi mettere i piedi in testa. Mai. Un tie-break dominato dopo un inizio di partita... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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