Lorenzo Carboni, tennista classe 2006 originario di Alghero, è il protagonista di un video che sta facendo impazzire gli appassionati di tennis. Durante l'Atp Challenger125 di Napoli, infatti, il 20enne ha vinto un punto grazie a un colpo da. portiere professionisti: la sua "parata" è diventata virale sui social. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "È un tennista o Donnarumma?": Carboni vola e vince un punto surreale nell'Atp Challenger di Napoli

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