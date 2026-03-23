È un addio Prima eliminazione al Grande Fratello Vip il concorrente a rischio uscita

L’ottava edizione del Grande Fratello Vip ha preso il via con un ritmo serrato e senza lasciare spazio a esitazioni, entrando subito nel vivo delle dinamiche tra i concorrenti. Già nel corso della seconda puntata, andata in onda venerdì, il reality ha mostrato il suo volto più competitivo, portando ben sette partecipanti direttamente al televoto. Una situazione che ha acceso immediatamente l’interesse del pubblico, chiamato a esprimersi con il consueto meccanismo del “chi vuoi salvare?”, destinato a determinare il primo eliminato della stagione. La tensione nella Casa si è fatta palpabile soprattutto a causa delle differenze tra i due gruppi in gioco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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