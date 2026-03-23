È sempre mezzogiorno | musica pane e ospiti in Rai 1

La nuova settimana televisiva su Rai 1 si apre con l’attesa del programma È sempre mezzogiorno!, in onda dal lunedì 23 marzo alle ore 11.55 fino al venerdì 27 dello stesso mese. Antonella Clerici accoglierà il pubblico dagli studi di via Mecenate a Milano, dove la cucina diventerà teatro per incontri musicali e racconti gastronomici. La trasmissione, prodotta dalla Direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Stand by Me, promette un mix unico di intrattenimento e cultura culinaria. Ogni giorno della settimana vedrà ospiti diversi che condividono una passione comune: la musica e lo spettacolo. Il primo appuntamento è fissato per lunedì 23 marzo con Paolo Belli, cantautore e conduttore che sarà presente per raccontare i suoi progetti attuali e personali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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