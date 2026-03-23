In tutta onestà, in quante sono disposte ad ammettere che, troppo spesso, si dimenticano collo e décolleté nella skincare routine? E non solo. Quando si parla di massaggi al viso anti age è proprio sul volto che ci si focalizza, sia per eliminare le rughe che per liftare e definire l’ovale. E il collo fa spesso la fine del figlio di mezzo, ignorato o dimenticato da tutti. Da tutti tranne che da Valeriia Veksler, che spiega l’importanza di un massaggio al collo antiage. L’infermiera diventata influencer si è infatti specializzata in ginnastica facciale e ha creato il protocollo Face Fitness System, un programma basato su esercizi facciali, rilascio miofasciale e drenaggio linfatico progettato per tonificare, sollevare e ringiovanire il viso in modo naturale. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - E se ti dicessimo che un viso giovane inizia con un massaggio al collo?

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