Come emerge progressivamente, l’attuale guerra all’Iran agisce come catalizzatore di processi globali la cui portata sembra sfuggire ogni giorno di più. Se però sono tante le cose che non riusciamo ad afferrare, è perché queste accadono con una rapidità e una virulenza che sfidano evoluzioni storiche risultanti da dinamiche secolari ( Trump non lo sa, ma l’impero persiano esiste da prima del nostro Medio Evo, e ha conosciuto il suo massimo splendore nel sesto secolo). Prima considerazione da fare: la geografia e la geopolitica mondiali sono cambiate radicalmente nel corso dei secoli. Si tratta di un processo che, a ben vedere, sempre più ha una causa preponderante: il ruolo – e la disponibilità – di risorse naturali che nel tempo hanno avuto un peso relativo diverso nell’accumulazione della “ricchezza” delle nazioni. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - E se i Brics intervenissero come intermediari nella guerra in Iran?

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