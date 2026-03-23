Molti proprietari di veicoli si trovano prima o poi a dover affrontare una situazione complessa: la presenza di un fermo amministrativo sull’auto. In questi casi, una delle domande più frequenti è: è possibile demolire un’auto con un fermo amministrativo? Si tratta di un tema delicato che riguarda sia aspetti legali sia pratici legati alla gestione del veicolo. Il fermo amministrativo è un provvedimento che viene applicato da enti come l’Agenzia delle Entrate-Riscossione in caso di debiti non saldati. Questo blocco impedisce l’utilizzo e la vendita del veicolo, ma non sempre è chiaro se consente o meno la rottamazione. Per rispondere alla domanda è possibile demolire un’auto con un fermo amministrativo, è importante chiarire che, in linea generale, la presenza del fermo impedisce la demolizione del veicolo. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Rottamazione auto con fermo amministrativo

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