È più giovane di me ma nei momenti difficili è lei la grande | Rudy Zerbi presenta la fidanzata Grace Tra loro 22 anni di differenza

Rudy Zerbi parla d’amore. Il giudice e maestro di Amici si racconta a Verissimo da Silvia Toffanin e lo fa senza filtri e con grande tenerezza, dedicando parole dolcissime alla sua compagna, Grace. “Sono innamorato di Grace. È più giovane di me, ma è matura e io sono molto fortunato”, confessa Zerbi, mostrando un lato di sé che raramente emerge in televisione. Il coach di Amici ha spiegato con naturalezza la dinamica della loro relazione. Nonostante i 22 anni di differenza, la forza del loro legame non sta nell’età, ma nella maturità e nella presenza di Grace nei momenti difficili: “La mia compagna è più giovane di me, ma nei momenti difficili dove bisogna essere grandi, la grande è lei e io sono un uomo molto fortunato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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