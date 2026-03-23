e ora al palapanini mi aspetto di tutto

"Mi aspetto di tutto" sogghigna Alberto Giuliani parlando di gara 5, già calendariata a domenica 29 marzo alle 18, PalaPanini che i gialloblù si aspettano essere una bolgia. Quel di tutto è già stato perfettamente e plasticamente rappresentato da quattro gare folli, soltanto la terza terminata prima del tie-break più per caso che per forza. "La quarta contro la quinta, sono le squadre coi valori più vicini ed è normale avere partite così. Va preso un buon cardiotonico per gara 5 – sorride Giuliani – ma intanto siamo molto felici di averli riportati al PalaPanini per gara 5". Sui temi da affrontare Giuliani si concentra soprattuto sulla personalità dei suoi: "Questa squadra vince o perde ma torna sempre in palestra col sorriso a lavorare duro, lo ha fatto anche questa settimana nonostante una sconfitta pesante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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