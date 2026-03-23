di Patrizio Trecca Il week end di Serie A ha regalato ad Allegri un bottino di 2 punti guadagnati sull’Inter. Igli Tare intanto non si ferma ed è pronto a sferrare un colpo di classe Il sorriso è tornato a risplendere sui volti dei rossoneri, rinvigoriti da un fine settimana che ha rimescolato le carte della Serie A. La vittoria sofferta ma vitale per 3-2 contro il Torino ha restituito a Massimiliano Allegri non solo i tre punti, ma anche la consapevolezza di poter ancora recitare un ruolo da protagonista nella corsa al titolo. La frenata dell’ Inter capolista, fermata sull’1-1 a Firenze, ha ridotto il distacco a sole sei lunghezze, riaccendendo un sogno scudetto che, pur restando sussurrato nei corridoi di Milanello, anima ormai i discorsi di tutto lo spogliatoio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - È nata una stella, il Milan brucia tutti: colpo Champions firmato Tare

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