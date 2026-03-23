È morto Bruno Castiglia fondatore e frontman del collettivo beat I Bisonti | aveva 84 anni

Bruno Castiglia, fondatore e frontman dello storico gruppo beat I Bisonti, è scomparso nelle scorse ore all'età di 84 anni. Aveva portato al successo la band nel 1967 con il 45 giri "Occhi di soleCrudele". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Scompare un altro pezzo della storia della musica italiana, Bruno Castiglia, voce e chitarra de I Bisonti. Il gruppo è stato molto attivo e popolare sin dagli anni Sessanta grazie a una produzione soprattutto di ballate romantiche. Vogliamo ricordarlo, svelando u facebook

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