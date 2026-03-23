È morto a 43 anni Leonid Radvinsky proprietario di OnlyFans

È morto Leonid Radvinsky, proprietario della piattaforma per adulti OnlyFans. Aveva 43 anni ed si è dovuto arrendere al cancro contro cui ha lottato a lungo. «Siamo profondamente rattristati nell’annunciare la morte di Leo che si è spento serenamente dopo una lunga battaglia contro il cancro», ha dichiarato un portavoce di OnlyFans «La sua famiglia ha chiesto rispetto per la propria privacy in questo momento difficile». Nel 2018 Radvinsky, imprenditore ucraino-americano acquisì Fenix International Limited, la società madre di OnlyFans, assumendo la carica di amministratore e azionista di maggioranza. Gestiva inoltre Leo, un fondo di venture capital da lui fondato nel 2009, focalizzato principalmente su investimenti in aziende tecnologiche. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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