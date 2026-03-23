È morta Carrie Anne Fleming | l’attrice di Masters of Horror di Dario Argento iZombie e Supernatural era malata di tumore al seno

Mondo del cinema in lutto. È morta a 51 anni Carrie Anne Fleming, l’attrice canadese nota per i suoi ruoli in produzioni horror come “iZombie” e “Supernatural”. Il decesso è avvenuto il 26 febbraio a Sidney, nella Columbia Britannica, ed è stato reso noto solo ieri 22 marzo. L’attore Jim Beaver, suo collega in “Supernatural”, ha confermato a Variety che la collega aveva un tumore al seno. Fleming lascia la figlia Madalyn Rose (Max). Carrie Ann Fleming è nata il 16 agosto 1974 a Digby, in Nuova Scozia. Ha frequentato la Mount Douglas Senior Secondary a Victoria, nella Columbia Britannica, e ha studiato recitazione al Kaleidoscope Theatre e alla Kidco Theatre Dance Company, nella stessa città. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

