È il figlio Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin il ‘campioncino’ Mattia

Il cognome, in Italia, basta spesso a catalizzare attenzione e aspettative. Ma quando si sale su un ring, la storia cambia completamente: servono gambe, resistenza, tempismo e sangue freddo. È su questo terreno che Lorenzo Mattia Berlusconi, nato nel 2010, sta iniziando a costruire il proprio percorso nel pugilato dilettantistico, mettendo insieme risultati che non passano inosservati nel panorama giovanile. L’ultima conferma è arrivata a Sanremo, nella suggestiva cornice del Casinò di Sanremo, dove ha ottenuto un nuovo verdetto favorevole. Di fronte a lui c’era Tirdeus Kasemi, pugile toscano di origini albanesi, un avversario capace di imporre ritmo e intensità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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