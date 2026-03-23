È Como show | in cinque in gol e quarto posto blindato

Ieri all'ora di pranzo è andato in scena al Sinigaglia il Festival del Gol, col Como che ha rifilato un pirotecnico 5-0 al malcapitato Pisa nel lunch match. Un successo che lancia i lombardi da soli al quarto posto e fa ora sognare a occhi aperti a tutta la tifoseria biancoblù il clamoroso ingresso in Champions League. Incredibile ma vero. Quello che sembrava un sogno soltanto qualche mese fa si sta ora tramutando, piano piano, in realtà. Merito del grande lavoro del giovane allenatore Cesc Fabregas, che ha plasmato una squadra che gioca divinamente e regala spettacolo ogni settimana. Una cinquina quella inflitta al Pisa con ben 5 marcatori diversi: a segno Diao, Douvikas, Baturina, Nico Paz e Perrone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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