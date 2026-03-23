Due disabili in carrozzina al seggio a Ercolano | Cabine elettorali irraggiungibili non abbiamo potuto votare

Due ragazzi disabili impossibilitati a votare a Ercolano. La denuncia dell'associazione Abaco: "Non c'era nessuno per attivare il montascale". I due giovano sono stati poi trasferiti in pulmino in un altro seggio accessibile ai disabili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Mourinho dopo la partita del Benfica: “Grande vittoria”, “Avete pareggiato”, “No, abbiamo vinto”Il Benfica pareggia a Braga, ma José Mourinho insiste nell'intervista del dopo partita di aver vinto.

Aggiornamenti e notizie su Due disabili

Temi più discussi: Si offrono di spingere la carrozzina e rapinano anziano disabile: arrestati due uomini a Foggia; Spacciavano nel loro appartamento, due condannati: uno è disabile, trovata droga anche nella sedie a rotelle; La casa per fare da soli. L’ alloggio senza barriere che regala un futuro ai disabili in carrozzina; Disabile in carrozzina bloccato per ore sotto il sole fuori dall'auditorium: mancava la rampa.

Viaggio Italia, le avventure tra sport e unità spinali di due ragazzi in carrozzinaDanilo e Luca, torinesi in carrozzina, riprendono il loro Viaggio Italia, percorso a tappe lungo lo Stivale per mostrare che la disabilità non è un ostacolo a una vita vissuta pienamente Viaggio ... disabili.com

La casa per fare da soli. L’alloggio senza barriere che regala un futuro ai disabili in carrozzinaGià occcupati quattro dei cinque posti letto per una vita indipendente . Un progetto da 700mila euro offrirà anche laboratori di formazione e lavoro. msn.com

"Mi chiamo Elena e la mia vita ha il ritmo del cuore delle mie due figlie. In Piemonte diciamo che bisogna 'tenere duro', ma nessuno mi ha spiegato come si fa a essere caregiverper due persone disabili gravi ogni singolo giorno. Ho imparato da sola, nel silenz facebook