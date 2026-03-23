Ancora non è ufficiale, ma con tutta probabilità la gara tra Spal e Sant’Agostino sarà rinviata a sabato 4 aprile. Da calendario, la partita valida per la trentesima giornata del girone B di Eccellenza sarebbe in programma domenica prossima alle 15,30 allo stadio Mazza, ma la convocazione di due giocatori del Sant’Agostino (Federico Ascanelli e Matteo Fedozzi) nella rappresentativa regionale Under 19 che disputerà il Trofeo delle Regioni in Salento a partire da sabato prossimo è destinata a cambiare le carte in tavola. Si profila quindi una settimana senza partita di campionato all’orizzonte per la squadra di Parlato, che salvo colpi di scena tornerà in campo davanti al proprio pubblico contro i ramarri – che ieri hanno perso un po’ a sorpresa in casa contro l’Osteria Grande – alla vigilia di Pasqua. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Due convocazioni nella rappresentativa under 19. Il match col Sant’Agostino slitterà al 4 aprile

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