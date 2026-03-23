Draghi eroi e leggende a Bomporto la fantasia prende vita con FantasticaMente

La fantasia torna a prendere vita a Bomporto con la quinta edizione di FantasticaMente, l’iniziativa che ogni anno trasforma la Biblioteca comunale "J.R.R. Tolkien" in un luogo dove draghi, eroi e mondi lontani sembrano davvero a portata di mano. Il 27 e 28 marzo 2026 la biblioteca si animerà di storie, laboratori e giochi che accompagneranno il pubblico di tutte le età in un viaggio immerso nelle atmosfere più epiche del fantasy. Tutte le attività sono gratuite, con prenotazione obbligatoria. Il programma si apre venerdì 27 marzo alle 17.30, quando la biblioteca accoglierà un pomeriggio dedicato alle storie fantastiche. Sara Tarabusi, del... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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