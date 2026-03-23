Doppio podio per Roberto Maddalosso al Circuito Scuderia San Marino

Il pilota di Albignasego, al volante della Renault Clio Rally5 di PR2 Sport e affiancato da Roberto Segato, conquista il terzo posto di gruppo RC5N e la vittoria tra le Rally5 Arrivava da un periodo sfortunato ma la Repubblica del Titano è tornata ad essere amica di Roberto Maddalosso, protagonista in una cinquantreesima edizione del Circuito Scuderia San Marino che lo ha visto salire sul podio per due volte. Il pilota di Albignasego, al volante della Renault Clio Rally5 di PR2 Sport e con Roberto Segato al proprio fianco, partiva troppo abbottonato sul primo passaggio domenicale. «Non abbiamo affrontato lo shakedown al sabato» – racconta Maddalosso – «e questo ha inciso in modo importante sulla nostra dormita. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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