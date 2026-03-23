La storia di un legame nato dall’attesa e consolidato dalla cura quotidiana. L’influencer Alix Earle ha reso permanente la presenza del cane Asia, un incrocio con Pit Bull che aveva trascorso quasi due anni in rifugio prima di trovare una famiglia stabile. L’evento chiave risale a dicembre 2025, quando l’adozione è stata ufficializzata dopo un periodo iniziale di accudimento provvisorio. Oggi, a distanza di oltre dodici mesi, i due appaiono inscindibili, condividendo momenti di intimità domestica che hanno catturato l’attenzione del pubblico sui social network. Il percorso di Asia attraverso il sistema dei rifugi è stato lungo: ha dovuto attendere pazientemente per 495 giorni prima che una figura come quella di Earle si occupasse della sua sistemazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dopo 495 giorni: Alix Earle adotta definitivamente Asia

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