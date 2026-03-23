Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Napoli per omicidio stradale. Era alla guida sotto l’effetto di alcol e nella serata di domenica ha travolto e ucciso due donne ucraine, di 52 e 57 anni, che stavano attraversando corso Garibaldi. Dopo il violento impatto, il conducente ha perso il controllo della sua Mercedes finendo contro tre veicoli in sosta sul lato destro della strada. Donne ucraine travolte a Napoli, cosa è successo Il 34enne arrestato per omicidio stradale L'uomo alla guida ha precedenti? Chi sono le due donne ucraine morte Donne ucraine travolte a Napoli, cosa è successo L’incidente è avvenuto a Napoli, intorno alle 19:15 di domenica sera, non lontano dalla stazione centrale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Donne ucraine morte travolte a Napoli in corso Garibaldi, 34enne arrestato per omicidio stradale: aveva bevuto

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Una selezione di notizie su Donne ucraine

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Era alla guida sotto l'effetto di alcol ed è stato arrestato dalla Polizia Locale l'uomo di 34 anni che ieri sera a Napoli, intorno alle 19,15, ha investito e ucciso due donne ucraine. #ANSA x.com