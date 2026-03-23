Le testimonianze raccolte nelle ultime ore descrivono uno scenario da brividi in Corso Garibaldi a Napoli, all’altezza di Porta Nolana. Il silenzio della serata del 22 marzo è stato squarciato da un boato che molti hanno paragonato all’esplosione di un ordigno, preludio di una tragedia che ha visto due donne perdere la vita sotto gli occhi impotenti dei passanti. Un’auto lanciata a folle velocità ha centrato in pieno due donne uccidendole. Donne travolte in Corso Garibaldi a Napoli: parlano i testimoni La folle corsa della Mercedes: "Andava fortissimo" Le indagini: automobilista positivo all'alcol test Donne travolte in Corso Garibaldi a Napoli: parlano i testimoni Secondo quanto emerso dal programma Ore 14, lo shock di chi ha assistito alla scena è ancora palpabile e i racconti dei testimoni oculari sono carichi di angoscia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Donne travolte da un'auto in Corso Garibaldi a Napoli, il racconto dei testimoni: "Impatto micidiale"

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