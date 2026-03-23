Doncaster-Port Vale martedì 24 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

L'incontro tra Doncaster e Port Vale, programmato per il 14 febbraio, è stato rinviato e si svolgerà martedì 24 marzo 2026 alle ore 20:45. La partita è stata spostata a causa della partecipazione dei Valiants ai quarti di finale della Emirates FA Cup, competizione in cui affronteranno il Chelsea. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici saranno disponibili prima del calcio d'inizio.

L’incontro tra Doncaster e Port Vale era originariamente previsto per il 14 febbraio, ma è stato rinviato a causa della partecipazione dei Valiants alla Emirates FA Cup, competizione nella quale ora affronteranno il Chelsea nei quarti di finale. In campionato però le cose vanno molto peggio perché la formazione ospite è ultima nella classifica di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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