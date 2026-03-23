L’incontro tra Doncaster e Port Vale era originariamente previsto per il 14 febbraio, ma è stato rinviato a causa della partecipazione dei Valiants alla Emirates FA Cup, competizione nella quale ora affronteranno il Chelsea nei quarti di finale. In campionato però le cose vanno molto peggio perché la formazione ospite è ultima nella classifica di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Doncaster-Port Vale (martedì 24 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

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