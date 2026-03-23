Quello di Trump è un voltafaccia clamoroso: né gli Stati Uniti né l’Iran avevano accennato pubblicamente a negoziati in corso. I mezzi d’informazione iraniani hanno però smentito, citando il ministero degli esteri di Teheran. “Non c’è alcun dialogo tra Teheran e Washington”, ha riferito l’agenzia statale Mehr, sostenendo che Trump avrebbe fatto le sue dichiarazioni “per far scendere i prezzi dell’energia”. Subito dopo l’annuncio i prezzi del petrolio sono diminuiti di più del 10 per cento, mentre le principali borse europee sono tornate in positivo. Usando come al solito il suo social network Truth Social, Trump ha affermato che le discussioni “proseguiranno in settimana”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Donald Trump revoca a sorpresa l’ultimatum all’Iran

Articoli correlati

Ultimatum e offerte tra Usa e Iran. Donald crea un team per negoziareGli Stati Uniti tentano la via diplomatica ma al tempo stesso alzano il livello dello scontro con Teheran, in un quadro sempre più instabile che...

Leggi anche: Ultimatum di Trump e contro ultimatum di Khamenei in scadenza. La guerra in Iran si avvia verso una nuova escalation

Donald Trump annuncia l’attacco all’Iran

Tutto quello che riguarda Donald Trump

Temi più discussi: Donald Trump, duro attacco a TV e media USA: rischiano la revoca delle licenze; Scontro sul petrolio russo, Trump revoca le sanzioni. L’Europa: un grave errore; Russia, Trump revoca le sanzioni Usa sul petrolio; Mosca capitalizza e punta in alto: serve una revoca completa.

Donald Trump revoca le sanzioni contro la Siria e incontra il presidente Ahmed al SharaaIl 14 maggio Donald Trump ha avuto un breve incontro a Riyadh, in Arabia Saudita, con il presidente ad interim siriano Ahmed al Sharaa dopo che il giorno prima aveva annunciato la revoca delle ... internazionale.it

Trump revoca le autorizzazioni di sicurezza a Harris, Clinton e altri rivali politiciIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ordinato la revoca delle autorizzazioni di sicurezza a oltre una decina di suoi avversari politici, tra cui l’ex vicepresidente Kamala Harris e l’ex ... agenzianova.com

Donald #Trump ha dichiarato, parlando con i giornalisti, che “L’Iran ha accettato di non avere l’arma nucleare”. Il presidente Usa ha precisato che è stato trovato un accordo con Teheran su 15 punti, tra i quali l’arma atomica. facebook

I prezzi del petrolio sono calati, mentre le Borse hanno iniziato a risalire. Commenti del presidente USA Donald Trump hanno alimentato le speranze per una rapida fine della guerra con l'Iran. x.com