Domenico morto col cuore bruciato al Monaldi inizia ispezione straordinaria della Regione
È stata avviata la seconda ispezione disposta dalla Regione Campania nell'ospedale Monaldi, in merito alla morte del piccolo Domenico Caliendo dopo un trapianto di cuore fallito. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Una selezione di notizie su Domenico morto
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