Un atto dovuto, pienamente legittimo, pubblicato nella sezione dell’“albo pretorio” sul sito dell’Azienda ospedaliera specialistica dei Colli. Parliamo della deliberazione numero 209 del 13 marzo scorso avente ad oggetto la liquidazione del progetto “Sportello amico trapianti” per l’annualità 2024. Un provvedimento che, tra l’altro, non comporta oneri diretti a carico della stessa Azienda e che dispone la liquidazione di 30mila euro (lordi). Questo, assieme ad altri documenti che rientrano comunque nella pianificazione e controllo strategico degli ospedali, potrebbe presto essere acquisito dalla Procura, non perché possa configurare ipotesi di reato, ma perché tratta il risvolto connesso - tra gli altri scopi, seppure in senso lato - anche alla formazione del personale medico e paramedico del Monaldi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Domenico Caliendo, la formazione al Monaldi nel mirino della Procura

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