Domenica In fuorionda esplosivo tra Ornella Muti e Verdone | clip virale sui social

A Domenica In, un breve scambio di battute tra Ornella Muti e Carlo Verdone diventa rapidamente il momento più commentato del fuorionda. Un momento inatteso ha attirato l’attenzione del pubblico durante l’ultima puntata di Domenica In. Protagonisti Ornella Muti e Carlo Verdone, presenti nello studio di Mara Venier per un segmento dedicato a Eleonora Giorgi. Tra ricordi e testimonianze, è stato però un breve scambio colto mentre le telecamere si stavano spostando a trasformarsi nel dettaglio più commentato. Il sodalizio artistico tra Ornella Muti e Carlo Verdone affonda le radici in due commedie diventate punti di riferimento del cinema italiano tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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