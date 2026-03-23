Domande & Bicchieri | Empiria Quiz Night a Genova

??? DOMANDE & BICCHIERI - EDIZIONE MAGICA – EMPIRIA QUIZ NIGHTLa magia sta tornando a Empiria.Una serata dedicata al mondo di maghi, incantesimi, creature fantastiche e duelli leggendari.Se sai distinguere uno Expelliarmus da un Expecto Patronum,se hai discusso almeno una volta su Grifondoro o Serpeverde,o se semplicemente hai passato ore tra libri, film e maratone magiche.questa è la tua serata.Round dopo round tra incantesimi, curiosità, citazioni, creature e momenti iconici, metteremo alla prova la vostra memoria magica.Qualcuno vincerà.Qualcuno berrà.Qualcuno farà entrambe le cose.?? Per ogni round una consumazione omaggio al vincitore?? Birra media, bicchiere di vino, cocktail o bibita?? Premi intermedi durante la serata????? Un piccolo assaggio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Domande & bicchieri - Empiria quiz night

Kudos – "A night in folk" sul palco di EmpiriaI Kudos (ex Vagabond Shoes) tornano sul palco di Empiria con una serata interamente dedicata al folk roots e all’Amerikana, tra racconti, musica e...