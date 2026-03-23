Un semplice selfie si trasforma in un caso virale che accende il dibattito politico. Un ragazzo di 18 anni incontra la premier Giorgia Meloni, le chiede una foto e, proprio mentre scatta, le confessa il suo voto contrario al referendum. La risposta della presidente del Consiglio è immediata e sorprende per tono e contenuto. Il video, condiviso sui social, si diffonde in poche ore ovunque, diventando simbolo di un confronto diretto tra cittadini e istituzioni. Una scena semplice, ma carica di significato democratico. Tutto avviene in pochi secondi, ma basta per generare un’ondata di reazioni. Il protagonista è Filippo Moini, un diciottenne che si avvicina alla premier Giorgia Meloni con l’intenzione di scattare un selfie. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Domanda un selfie a Meloni e svela per chi ha votato: il video della reazione diventa virale

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