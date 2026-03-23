Tempo di lettura: 3 minuti Dogana di Avellino al centro del dibattito politico: Francesco Iandolo ( Avellino Prende Parte ) critica la gestione della commissaria, boccia l’ipotesi di un nuovo bando e rilancia la necessità di una gestione partecipata e trasparente come punto chiave per il futuro della città. LA NOTA. ” La gestione partecipata della Dogana sia il pilastro del campo largo. No ad un nuovo bando, la commissaria chiarisca. C’è un elemento che lascia perplessi nella gestione della Dogana di Avellino, ed è la sequenza delle decisioni assunte nelle ultime settimane. Se da un lato, si motiva il mancato ricorso al bando della Fondazione con il Sud con la necessità di ulteriori approfondimenti, legati alla “particolare strategicità” del bene e alla complessità della sua futura gestione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dogana, Avellino Prende Parte: “No a nuovo bando, serve gestione partecipata”

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