Disinfestazione nelle scuole utilizzate per il referendum | nota al commissario prefettizio

Ultimate le operazioni per il referendum costituzionale sulla giustizia, le scuole di Marcianise si preparano a riprendere la consueta attività didattica ma la sicurezza sanitaria non può essere sottovalutata. A tal proposito l'esponente del Movimento 5 Stelle ed ex consigliera comunale Rosalba Cibelli ha protocollato nella mattinata di oggi, 23 marzo, una nota indirizzata al commissario prefettizio su un'eventuale disinfestazione dei plessi scolastici che sono stati utilizzati come seggi elettorali. “Le scuole di Marcianise sono state utilizzate, da sabato a lunedì, come sedi di seggio per le elezioni. Ieri e oggi si è votato per il referendum nelle scuole della nostra città. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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