L’Italia di oggi è un Paese che ha smarrito il senso della memoria e, con esso, quello del ritmo. Si corre per restare immobili. In questo panorama di macerie culturali e riflessi condizionati, due operazioni editoriali diverse per natura ma ugualmente necessarie ci ricordano cosa significhi davvero scrivere: non riempire spazi, ma scavare solchi. Vittorio Giacopini architetta un dispositivo narrativo, e ottico, a doppia lente. Da una parte il Seicento, il fango e la peste della Guerra dei Trent’anni; dall’altra un 2032 che più che un possibile futuro, sembra un presente ipertrofico e mutilato, asserragliato in un falansterio su viale Togliatti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Disertori del tempo e acrobati dell’assurdo: la letteratura di Giacopini e Bontempelli scava tra le macerie

Articoli correlati

“Frana tutto”. Bambini intrappolati tra le macerie, si scava: i soccorsi disperatiUna frana devastante ha trasformato un soggiorno turistico in un grave episodio di cronaca.

Esplosione a Roma per una fuga di gas. Due feriti gravi, si scava tra le macerieUn'esplosione è avvenuta tra via Ciglié e via Tavagnasco, a Piana del Sole, a Roma.

Una raccolta di contenuti su Disertori del tempo e acrobati...

Discussioni sull' argomento Blog | Disertori del tempo e acrobati dell'assurdo: la letteratura di Giacopini e Bontempelli scava tra le macerie; Crepe dentro la guerra mondiale; No alla guerra, no al riarmo: Portico della Pace scende in piazza a Bologna; Donne in Cammino per la Pace di Mondovì: solidarietà alle sorelle in lotta mondiale.

Alberto Prunetti, il finalista del Premio Campiello e il volume sui disertori dell'alta Maremma agli albori del fascismoUna storia di disertori, anarchici, briganti, contadini, «l’epica stracciona dei diseredati» nella «Maremma ribelle e indomita» agli albori del fascismo, nel romanzo di Alberto Prunetti, ... corrieredelveneto.corriere.it

IL PROBLEMA DELLA DISERZIONE NELL'ESERCITO UCRAINO STA DIVENTANDO UNA DELLE SFIDE PIÙ URGENTI PER LE FORZE ARMATE UCRAINE. SAgli "uhilyanti" e ai disertori delle forze armate ucraine si sono uniti gli "shabuliani". Si tratta di un p facebook