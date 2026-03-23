Disertori del tempo e acrobati dell’assurdo | la letteratura di Giacopini e Bontempelli scava tra le macerie

Da ilfattoquotidiano.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia di oggi è un Paese che ha smarrito il senso della memoria e, con esso, quello del ritmo. Si corre per restare immobili. In questo panorama di macerie culturali e riflessi condizionati, due operazioni editoriali diverse per natura ma ugualmente necessarie ci ricordano cosa significhi davvero scrivere: non riempire spazi, ma scavare solchi. Vittorio Giacopini architetta un dispositivo narrativo, e ottico, a doppia lente. Da una parte il Seicento, il fango e la peste della Guerra dei Trent’anni; dall’altra un 2032 che più che un possibile futuro, sembra un presente ipertrofico e mutilato, asserragliato in un falansterio su viale Togliatti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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