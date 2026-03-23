Tarantini Time Quotidiano Torna alla vittoria la Errepi Net Dinamo Taranto che, davanti al pubblico di casa, supera con un netto 74-45 l’OMEPS Battipaglia, conquistando due punti importanti in chiave classifica. La squadra allenata da Fabio Palagiano ha mostrato fin dalle prime battute un approccio deciso, fatto di intensità e attenzione, riuscendo a imporre subito il proprio ritmo e a costruire un vantaggio progressivo nel corso della gara. Il primo quarto si è chiuso sul 20-12 per le joniche, che hanno poi allungato prima dell’intervallo lungo portandosi sul 44-19. Nella terza frazione la Dinamo ha consolidato ulteriormente il margine fino al 61-29, gestendo poi senza difficoltà l’ultimo periodo fino al definitivo 74-45. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Dinamo Taranto travolge Battipaglia e torna al successo

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